Операция по взятию города Часов Яр (ДНР) российскими войсками должна завершиться успехом в течение 1-2 месяцев, заявил военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов. По словам армейца, сейчас бойцы обходят стратегически важный город с левого фланга и перерезают снабжение украинской группировки, сообщает aif.ru .

На Часов Яр наступают в том числе военнослужащие «Эспаньолы», сформированной в основном из бывших футбольных фанатов. По словам Живова, украинским силам придется отступить с позиций в донецком городе «или умереть там от голода и жажды».

«По прогнозу, операция по освобождению Часова Яра должна закончиться успехом в течение месяца-двух, если все пойдет так, как идет сейчас», — сказал военный блогер.

Российские эксперты считают Часов Яр одним из ключевых рубежей обороны украинцев на севере ДНР. Он имеет стратегическое значение из-за расположения — он стоит в 6-7 километрах к западу к Артемовска (украинское название города — Бахмут), но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. После взятия Часова Яра российские военные смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.