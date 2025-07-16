Травлю монетизируют: юрист одобрил идею спецприемников для детей за буллинг

Руководитель высшей школы права ЮГУ, председатель исполкома Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов России Станислав Розенко высоко оценил идею Генпрокуратуры РФ по помещению детей, подозреваемых в буллинге, в спецприемнике. Он заявил, что эта опасная тенденция связана с развитием интернета: подростки сбиваются в стаю против одного слабого, монетизируют травлю и получают популярность, закидывая видеоролики в соцсети, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы снисходительно относимся к их наказанию, считая, что в дальнейшем они осознают все, исправятся и одумаются. Ничего подобного! Данные лица воспринимают бездействие закона уголовного или административного как слабость: творить можно и дальше безнаказанно что угодно», — сказал эксперт.

По его словам, государство вполне правомерно ищет способы воздействия на жестоких детей и возможность удалить их из привычной среды обитания даст им понимание, что закон — это «не бабушка, которая грозит пальцем нерадивому внуку».

В завершении юрист добавил, что сроки помещения в спецприемники будут, скорее всего, небольшими, но инициатива позволит хотя бы осуществлять за нарушителями контроль.