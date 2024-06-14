Песков рассказал, как Путин оценил реакцию Запада на условия по миру с Украиной

Песков: Путин знает о реакции Киева и Запада на инициативу по миру с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин уже знает о том, как отреагировал Киев вместе со странами Запада на его новые реальные предложения условий к установлению мира с Украиной, сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, Путин предполагал, что реакция на его инициативу будет именно такой, какой ее увидел мир. По его оценке, это было предсказуемо.

Ранее Путин на встрече в Министерстве иностранных дел России перечислил условия, при которых Москва незамедлительно сядет за стол переговоров с Киевом. Одним из них является вывод украинских войск с территории новых регионов России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет предложениям Путина. Он назвал озвученные 14 июня условия «ультимативными» и ничем не отличающимися от предыдущих.