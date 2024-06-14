Песков рассказал, как Путин оценил реакцию Запада на условия по миру с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин уже знает о том, как отреагировал Киев вместе со странами Запада на его новые реальные предложения условий к установлению мира с Украиной, сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, Путин предполагал, что реакция на его инициативу будет именно такой, какой ее увидел мир. По его оценке, это было предсказуемо.
Ранее Путин на встрече в Министерстве иностранных дел России перечислил условия, при которых Москва незамедлительно сядет за стол переговоров с Киевом. Одним из них является вывод украинских войск с территории новых регионов России.
Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет предложениям Путина. Он назвал озвученные 14 июня условия «ультимативными» и ничем не отличающимися от предыдущих.