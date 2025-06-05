Песков: Путин действительно заявил Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил заявление американского президента Дональда Трампа, что в телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин действительно сообщил коллеге из США, что ответит Украине на атаку по российским аэродромам, пишет ТАСС .

«Да, действительно. Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы», — пояснил Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли было такое заявление Путина в разговоре с Трампом 4 июня.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима с помощью дронов 1 июня совершили теракты в отношении аэродромов в пяти российских регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ходе атаки несколько единиц авиатехники загорелись, но были оперативно потушены.

Минобороны после случившегося заявило, что никто из военных и гражданских лиц не пострадал. Некоторые подозреваемые в организации террористических актов уже задержаны, с ними работают компетентные органы.

Телефонный разговор Путина и Трампа 4 июня длился 1 час 15 минут. За это время лидеры двух стран в том числе обсудили украинский кризис, но тема меморандумов не поднималась.