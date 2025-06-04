Трамп заявил, что разговаривал с Путиным вечером 4 июня больше часа

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором рассказал, что «только что» переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости .

Разговор глав государств, по словам Трампа, длился 1 час 15 минут.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили недавнюю атаку Киева на аэродромы в России и прочие атаки, которые проходят с двух сторон. Также американский лидер отметил, что беседа с Путиным была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Кроме того, Трамп подтвердил, что Путин намерен ответить на недавние атаки ВСУ.

Еще политики обсуждали ситуацию с Ираном.