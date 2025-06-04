Ушаков рассказал, о чем говорили Путин и Трамп 4 июня

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил распространившуюся в СМИ информацию, что 4 июня президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с американским лидером Дональдом Трампом. Главы двух стран обсудили в том числе украинский кризис и намерение вместе работать над его урегулированием, но вопросы меморандумов не поднимались, сообщает РИА Новости .

По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу о том, что Киев пытался сорвать мирные переговоры в Стамбуле, которые состоялись 2 июня, но Москва не стала реагировать на провокации и продолжила рабочий процесс, который оказался полезным.

Трамп, в свою очередь, сообщил Путину, что Украина не сообщала США о намерениях наносить удары по аэродромам России. Он также заявил, что был бы признателен, если бы российский лидер поработал с Ираном по ядерной сделке.

Стороны также обменялись мнениями о том, что если Россия и США смогут восстановить сотрудничество друг с другом, у этого появится огромный потенциал. Как итог, оба президента остались довольны разговором.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что пообщался с Путиным по телефону. Беседа президентов длилась 1 час 15 минут.