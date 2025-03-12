Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперед в вопросе 30-дневного перемирия, которое предложили по итогам переговоров США и Украина. Он отметил, что РФ еще не получила нужной информации, сообщает ТАСС .

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. <…> Сначала мы должны эту информацию получить», — заявил Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля напомнил, что накануне советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио заявили, что свяжутся с Москвой. Они должны передать суть диалога, который состоялся с украинской делегацией в Джидде.

Ранее Песков заявил, что на данный момент нет никаких договоренностей о телефонном разговоре главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, но он может быть оперативно организован.

Накануне американская и украинская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп выступил в качестве сильного переговорщика и поставил на место украинского президента Владимира Зеленского.