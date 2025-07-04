Вызвали скорую: жене Бадалова стало плохо, когда она увидела его тело под окнами

Супруге вице-президента ПАО «Транснефть» Андрея Бадалова пришлось вызвать скорую помощь. Женщине стало плохо, когда она увидела тело мужа под окнами, сообщает SHOT .

Топ-менеджер «Транснефти» выпал из окна на 10 этаже дома на Рублевском шоссе. Его тело около шести утра обнаружил охранник. Затем прибежала жена Бадалова, она находилась в шоковом состоянии.

На месте происшествия работают следователи. Они выясняют причину и обстоятельства трагедии. Известно, что у 62-летнего мужчины были проблемы со здоровьем.

Бадалов находился на своем посту с 2021 года. Он курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности. До этого он работал в НИИ «Восход».