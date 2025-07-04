Жителям Сергиева Посада, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, окажут помощь

сегодня в 10:31

На месте падения БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе развернут оперативный штаб, идет работа сотрудников экстренных служб, сообщила глава муниципального образования Оксана Ероханова.

«На месте вместе со мной находится министр энергетики Московской области Сергей Воропанов», — написала Оксана Ероханова в своем Telegram-канале.

По ее словам, ситуация находится под контролем: для жизни и здоровья местных жителей угрозы нет.

Атаковавшие Сергиев Посад дроны ВСУ повредили электроподстанцию, там разгорелся пожар. В результате без света остались 50 тыс. человек. Энергетики начали восстановительные работы, отметила Ероханова. Свет уже включили для части жителей.

«Обязательно поможем всем, у кого в результате случившегося пострадало имущество», — заявила глава округа.

Она добавила, что в результате атаки глобальных разрушений и погибших нет. Двое пострадавших в стабильном состоянии находятся под присмотром медиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 2 пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Сергиево-Посадский округ. Всего зафиксировано падение 4 дронов.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — заявил глава региона.