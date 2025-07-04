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Свет снова включили для части жителей Сергиева Посада после атаки БПЛА

Энергетики восстановили электроснабжение части жителей Сергиева Посада после атаки беспилотников. Электричество включили для потребителей в микрорайонах Птицеград, Воробьевка, Клементьевский поселок и в деревне Афанасово, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Их координирует штаб по безопасности электроснабжения компании.

Ранее появилось фото поврежденной из-за атаки вражеских дронов подстанции в Сергиево-Посадском городском округе. В результате пожара без электричества остались 50 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека. Всего зафиксировано падение четырех дронов.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — сказал Воробьев.