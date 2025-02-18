Песков: понимания о встрече Путина и Трампа пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе российско-американских переговоров пока нет понимания о встрече двух лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

«Возможно появятся какие-то прикидки по итогам результатов сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога», — заявил Песков.

Встреча делегаций России и США проходит 18 февраля в Эр-Рияде. Во время переговоров дипломаты обсуждают восстановление экономических отношений и сотрудничества двух стран по ряду проектов.

При этом член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что стороны не обсуждали восстановление «Северного потока — 2». Речи не шло и о прокачке газа по уцелевшей трубе.

На данный момент известно, что страны договорились заниматься совместными проектами, в том числе в Арктике. Сейчас стороны приступают к диалогу о санкциях. В этом вопросе, по словам Дмитриева, важно признать, что рестрикции нанесли больше вреда для Вашингтона, а не для Москвы.