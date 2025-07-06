На внешней стороне МКАД случилось ДТП

сегодня в 12:33

На внешней стороне 32-го километра МКАД, рядом со съездом №33, случилось дорожно-транспортное происшествие. На месте находятся сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба Дептранса.

Обстоятельства случившегося, а также информацию о количестве пострадавших выясняют.

Движение в месте столкновения затруднено на два километра. Водителям рекомендуют его объезжать.

Ранее в результате ДТП на востоке Москвы перевернулся Mercedes. Он мог принадлежать совладелице авиакомпании S7 и одной из самых богатых женщин РФ Марии Филевой.