Mercedes одной из богатейших женщин России перевернулся в Москве

В результате ДТП на востоке Москвы перевернулся внедорожник марки Mercedes. По предварительной информации, автомобиль принадлежит Марии Филевой, совладелице авиакомпании S7 и одной из самых богатых женщин России. Об этом сообщает Baza .

Авария произошла утром 5 июля на пересечении Щёлковского шоссе и 13-й Парковой улицы. Внедорожник столкнулся с двумя другими иномарками и перевернулся. За рулем находился 23-летний Святослав Б., который был доставлен в больницу. Информация о том, была ли в автомобиле сама Мария Филева, пока не подтверждена.

Филева является совладелицей акций «Группы компаний S7», в которую входит авиакомпания S7 Airlines.

В 2024 году она вошла в список «20 богатейших женщин России» по версии журнала Forbes. Главным акционером группы является ее отец, Владислав Филев, который занимает 74-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 2,1 миллиарда долларов.