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В Долгопрудном в пятницу открыли 44 избирательных участка для голосования

Жители Долгопрудного голосуют за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы 18, 19 и 20 сентября на 44 избирательных участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном работают 44 избирательных участка, где жители голосуют за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. За ходом голосования следят более 200 наблюдателей.

На участках размещены информационные стенды со сведениями о кандидатах и выдвинувших их политических партиях, образцами заполнения бюллетеней и напоминанием об ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Уточнить адрес своего участка можно на официальном сайте администрации Долгопрудного https://clck.ru/3Vt6kQ, в разделе «Выборы» на Госуслугах, на сайте ЦИК России или по телефону +7 (800) 200-00-20. Избиратели, голосующие впервые, получат полезные подарки от избирательной комиссии.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.