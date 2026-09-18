Военнослужащие активно голосуют на избирательном участке в Долгопрудном

Военнослужащие с раннего утра приходят голосовать на избирательный участок в Военном городке Долгопрудного, который посетил почетный гражданин округа Андрей Косыгин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Избирательный участок в Военном городке Долгопрудного с раннего утра посещают военнослужащие. По традиции они стали одними из наиболее дисциплинированных избирателей.

Участок посетил почетный гражданин Долгопрудного, председатель совета директоров ХМСЗ Андрей Косыгин. Он проверил соответствие избирательного процесса юридическим нормам, пообщался с жителями и отметил четкую организацию работы участковой избирательной комиссии, а также патриотический настрой голосующих.

«Сегодня особенно важно принять участие в выборах. Уверен, каждый разумный человек должен выразить свою гражданскую позицию, тем более что сделать это можно в течение целых трех дней. Времени хватит и на личные дела, и на посещение избирательного участка», — считает почетный долгопрудненец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.