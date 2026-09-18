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В Дмитровском округе усилили контроль за карьерами и водными объектами

Администрация Дмитровского округа перевела работу объектов у деревень на дневной режим, отобрала пробы воды в Камарихе и ручье у Хорьякова, а также готовит модернизацию очистных сооружений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители деревень рядом с действующими и планируемыми карьерами обращаются в администрацию по вопросам работы предприятий, движения техники, состояния дорог и возможного воздействия на окружающую среду. По просьбе жителей работу объектов перевели на дневную смену.

Администрация также рассматривает устройство тротуаров, наружного освещения и ограждений вдоль дороги у деревень Новинки и Коверьянки. Это позволит отделить пешеходную зону от проезжей части и повысить безопасность жителей.

В районе Коверьянки расположен объект рекультивации ООО «Полигон 77» с технологией ООО «ДИНГО», получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы от 21 апреля 2021 года № 441. ООО «КПК РЕСУРС» работает на участках «Гришино-2» площадью 43,5 га и «Гришино-3» площадью 36,44 га. В районах Беклемишева, Сурмина и Новинок находятся разведанные и планируемые к разработке участки ООО «ВЕКТОР».

20 августа представители администрации, инициативной группы жителей и передвижной лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» взяли пробы воды из реки Камарихи и безымянного ручья у деревни Хорьяково. Образцы исследует аккредитованная лаборатория.

Администрация и ООО «Сектор» разрабатывают план модернизации очистных сооружений. Предприятие проводит мероприятия для улучшения качества сбрасываемых вод и соблюдения природоохранных требований. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.