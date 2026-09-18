В Богородском округе ремонтируют тротуары и внутриквартальные проезды

В Богородском округе продолжают благоустраивать пешеходные зоны и дорожную инфраструктуру в Старой Купавне, Электроуглях и поселке имени Воровского в рамках программы «Народные тропы» и комплексного благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе продолжается ремонт тротуаров, входных групп и внутриквартальных проездов. Работы проводят в рамках программы «Народные тропы» и комплексного благоустройства территорий.

В Старой Купавне на улице Матросова устраивают основания и асфальтируют тротуары. В Электроуглях работы идут у домов 35 и 37 на улице Школьной, а также у домов 5 и 7 на улице Советской. Здесь устанавливают бортовой камень, обустраивают основания для парковочных карманов, асфальтируют тротуары и внутриквартальные проезды.

В поселке имени Воровского у домов 11 и 12 на улице Сергеева асфальтируют тротуары и входные группы. Работы направлены на повышение комфорта и безопасности пешеходов, а также на приведение придомовых территорий в нормативное состояние.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.