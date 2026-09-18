«Перегнули»: «Золотое яблоко» извинилось перед россиянкой за свои претензии

Как рассказала россиянка Энжи в своем блоге, «Золотое яблоко» признало, что в ее случае ошиблось и «перегнуло» с претензиями о недобросовестной рекламе.

Ранее она писала, что компания просила удалить ее комментарии о том, что она нашла аналогичный товар сильно дешевле и дала адрес сайта пользователям в открытом доступе. Тогда они пригрозили девушке обращением в суд.

«Ну, думаю, можно сказать, что вопрос закрыт. „Золотое яблоко“ написало мне в личку, признало, что в моем случае ошиблись и „перегнули“. Свои претензии и требования ко мне они отозвали и принесли извинения», — отметила Энжи.

Пользователи поздравили девушку с разрешением конфликта.

Ранее доцент юридического факультета Финансового университета, юрист Марчел Кырлан объяснил РИАМО, в каких случаях пост может быть признан незаконной рекламой. Сам факт упоминания бренда, ссылки на магазин или фотографии товара еще не превращает личный отзыв в рекламу. Оцениваться будет весь контекст публикации.

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