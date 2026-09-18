Магазин пригрозил судом за плохой отзыв: юрист объяснил, нужно ли удалять пост

Можно ли получить иск за честный отзыв о плохом сервисе? Многие покупатели опасаются публиковать жалобы в соцсетях, боясь обвинений в клевете или нарушении закона о рекламе. Однако грань между разгневанным комментарием и юридически опасным заявлением часто бывает тонкой. Доцент Юридического факультета Финансового университета, юрист Марчел Кырлан объяснил РИАМО, в каких случаях пост может быть признан незаконной рекламой.

«Сам факт упоминания бренда, ссылки на магазин или фотографии товара еще не превращает личный отзыв в рекламу. Оцениваться будет весь контекст публикации», — сказал Кырлан.

Он пояснил, что при этом отсутствие оплаты за пост — не единственный критерий. Даже бесплатная публикация теоретически может быть признана рекламной, если фактически направлена на продвижение компании или товара.

Отдельной оценки может потребовать ситуация, когда автор одновременно с критикой одного магазина активно продвигает конкурента, публикует ссылку для покупки, промокод или получает другую выгоду.

Что делать, если магазин прислал претензию

«Игнорировать такой документ формально возможно, если закон или конкретные отношения не предусматривают обязательного ответа, однако с практической точки зрения разумнее претензию проанализировать и дать на нее содержательный письменный ответ», — отметил юрист.

Кырлан посоветовал также сохранить доказательства того, о чем говорится в публикации: чек или договор, переписку с продавцом, фотографии товара, обращения в поддержку, ответы магазина и сведения о возврате или ремонте. Стоит сохранить и первоначальную версию самого поста.

Если спор дойдет до суда, значение будут иметь конкретные высказывания, которые компания считает недостоверными и порочащими ее деловую репутацию.

«Мошенники» — уже рискованная формулировка

Важно различать утверждения о фактах и личные оценки. Например, слова «товар пришел поврежденным», «магазин не вернул деньги в установленный срок» или «на мою претензию не ответили» можно проверить. Поэтому автор должен быть готов подтвердить их доказательствами.

Иначе обстоит дело с фразами вроде: «Мне не понравился сервис», «Считаю отношение к клиенту недопустимым» или «Больше туда не обращусь». Это оценочные суждения, которые невозможно проверить на соответствие действительности.

Однако без доказательств рискованно называть магазин мошенническим, заявлять о систематическом обмане покупателей, продаже подделок или других противоправных действиях. Суд может расценить такие формулировки уже как утверждения о конкретных фактах.

«Юридическая граница проходит не между положительным и отрицательным отзывом, а между добросовестным рассказом о подтверждаемом личном опыте и распространением недостоверных порочащих сведений. Компания вправе защищать деловую репутацию, но потребитель столь же вправе публично рассказывать о том, что с ним действительно произошло», — заключил Кырлан.

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