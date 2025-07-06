Песков: диалог Путина и Макрона оказался достаточно содержательным

Диалог между президентами России Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном оказался весьма содержательным. В нем были разные интонации, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале .

1 июля Путин и Макрон созвонились по телефону. Диалог длился более двух часов.

Песков сказал, что во время разговора были разные интонации, и такие звонки — рабочий процесс. Однако диалог был довольно содержательным.

Зарубин напомнил, что Макрон уже раскрывал подробности секретных переговоров. Песков ответил, что за последние сутки никакую информацию Франция не слила. Тем не менее, Путин проявлял сдержанность в описании позиции своей и некоторых визави.