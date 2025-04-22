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Песков: переговоры России и США по урегулированию на Украине требуют времени

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переговоры России и США по урегулированию на Украине требуют времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financail Times.

«Идет напряженная работа. Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени», — отметил он.

По его словам, эта работа не должна вестись публично.

21 апреля российский лидер Владимир Путин говорил, что нужно разобраться с инициативой Украины прекратить атаковать гражданские объекты. Россия собирается проанализировать предложения соседней страны, после чего дать ответ.

Ранее сообщалось от Украины потребовали признать Крым частью России и отказаться от попыток, а также самой идеи вступить в НАТО. По мнению Белого дома, это поможет максимально быстро завершить затянувшийся конфликт.