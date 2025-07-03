Инженеры Химок выиграли бронзу Чемпионата «Роскосмоса» по шахматам

Сотрудники НПО имени Лавочкина из Химок выступили на отраслевом Чемпионате «Роскосмоса» по шахматам. По результатам состязаний, инженеры заняли третье место, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Чемпионат приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Очень благодарен организаторам и руководству НПО Лавочкина за поддержку шахматного клуба. Благодаря этому мы достойно представляем предприятие на турнирах», — отметил участник соревнований Сергей Другов.

В завершение Чемпиона для участников организовали гала-матч с гроссмейстером Сергеем Карякиным и космонавтом Сергеем Прокопьевым. Все команды получили памятные подарки, а также книгу Карякина с его личным автографом. Всего с состязаниях приняли участие 10 команд отрасли.

С начала лета инженеры уже завоевали бронзу всероссийской регаты «Sailing Team», выиграли серебро волейбольной лиги «Трудовые резервы» в составе сборной команды «Роскосмоса», а также стали призёрами всероссийского экстремального забега «Гонка Героев».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.