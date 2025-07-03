Легкоатлетка из Химок стала двукратной чемпионкой России

Воспитанница физкультурно-спортивного клуба «Благо» Наталья Саинчина представила городской округ Химки на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из 25 регионов страны, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В составе сборной Подмосковья от Химок выступала Наталья Саинчина. По результатам забегов спортсменка отстояла право на титул чемпионки России в беге на дистанции 400 метров, а также стала призёром на дистанции 200 метров, установив личный рекорд. По результатам турнира девушка стала двукратной чемпионкой России.

Наталья Саинчина занимается легкой атлетикой несколько лет, и все это время стабильно показывает успехи на соревнованиях различного уровня. В прошлом году Наталья Саинчина заняла первое место в беге на 400 метров.

«Поздравляю Наталью Саинчину с великолепным достижением. Её упорство и талант служат примером для всех молодых спортсменов Химок. Желаю Наталье новых побед и больших успехов на спортивном пути», — сказала лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.