В Химках провели открытый кинопоказ фильма «Порох»

В школе № 1 провели патриотическую лекцию для жителей Химок. Гостям рассказали о роли фильма «Порох» в развитии советской киноиндустрии, а также продемонстрировали саму картину, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С приветственным словом обратилась директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

«Фильм Виктора Аристова вышел на экраны сорок лет назад. Но он не теряет актуальность и в наши дни. Эта захватывающая историческая драма рассказывает о жизни и подвигах партизан, борющихся с врагом в годы Великой Отечественной войны. Картина акцентирует внимание на героизме, стойкости и самоотверженности наших людей, которые в условиях опасности и трудностей смогли организовать подпольное сопротивление. Фильм подчеркивает важность памяти о подвиге партизан и их роли в Победе над врагом», — подчеркнула Галина Болотова.

Встречу провели под лозунгом «Успех V единстве поколений». Это широкомасштабная программа, которая реализуется в городском округе уже год.

«Сегодня этот лозунг объединил сотни единомышленников, проживающих в Химках. Люди собираются на мероприятиях, знакомятся с историей нашей страны — говорят о знаковых событиях и выдающихся личностях», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что формат мероприятий, которые реализуют в Химках в рамках патриотической программы, достаточно разнообразный. Именно поэтому, со слов народной избранницы, на встречах собираются жители разных возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.