Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате Европы

Подмосковные атлеты в составе национальной сборной завоевали четыре медали на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями в Португалии. В копилке представителей региона «золото» и три «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен Юрий Прокудин (Реутов) стал победителем в дисциплине «дистанция 100 м» в Elite-зачете и завоевал титул чемпиона Европы. Кроме того, атлет из Московской области установил рекорд чемпионата. Никита Хайдуков (Красногорск) стал обладателем бронзовой медали в этой же категории.

Среди женщин бронзовым призером стала Алиса Петрова (Пушкино), которая финишировала третьей в длинной гонке в Elite-зачете. Еще одну «бронзу» команде принесла Елизавета Айвазян (Одинцово), которая выступала в женской командной гонке вместе со спортсменками сборной России Ксеней Моисеевой и Анной Прядкиной.

В рамках соревнований атлеты состязались в пяти категориях: Elite (профессионалы), Age group (возрастные группы), Adaptive (параатлеты), Kids (дети) и Open (фановый забег). Участникам были предложены несколько форматов: суперкороткая дистанция – 100 метров и 12 препятствий, короткая дистанция – 4+ километра и 23 препятствия, длинная дистанция – 15 километров и 43 препятствия, командная гонка – 9 километров и 32 препятствия и детская гонка – 800 метров и 12 препятствий.

Всего по итогам четырех соревновательных дней команда России завоевала 12 медалей.

«Вновь рада поздравить российских атлетов с ярким выступлением на одном из ключевых стартах по гонкам с препятствиями в году. Горжусь каждым из нашей национальной сборной команды. Их блестящие выступления еще больше популяризируют этот вид спорта в стране. Уже сейчас мы видим OCR-спортсменов даже в популярных ТВ-шоу, а площадки для тренировок появляются в разных уголках России. Продолжаем в том же духе, только вперед!» – прокомментировала председатель попечительского совета Федерации гонок с препятствиями Ксения Шойгу.

Отметим, что Юрий Прокудин является победителем первого сезона популярного спортивного шоу «Суперниндзя» и конструктором и тестировщиком препятствий проекта. Алиса Петрова стала чемпионкой мира по гонкам с препятствиями в 2024 году.

Восьмой чемпионат Европы по гонкам с препятствиями прошел с 25 по 29 июня в Португалии. В нем приняли участие тысячи спортсменов из 37 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.