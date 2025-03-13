Песков о Путине в форме под Курском: так посчитал верховный главнокомандующий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин надел военную форму для визита в один из пунктов управления Курской группировкой потому, что посчитал это уместным, пишет ТАСС .

«Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», — заявил Песков, объясняя, почему Путин был в военной форме.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался перед главой государства о достижениях российских военнослужащих в Курской области. Это произошло во время визита Путина на командный пункт Курской группировки 12 марта. По итогам доклада президент распорядился максимально быстро завершить разгром оставшихся украинских войск в этом регионе.

Ранее блогер Стас «Ай как просто!» заявил, что надев военную форму, Путин дал сигнал российскому населению, что переживать ни о чем не нужно и Минские соглашения не повторятся.