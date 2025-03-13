Стало известно, какой знак подал Путин народу, надев военную форму

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Блогер Стас «Ай, как просто!»: Путин в военной форме — сигнал для россиян

Блогер Стас «Ай, как просто!» рассказал, какой сигнал и кому подал российский лидер Владимир Путин, появившись накануне в Курской области в военной форме.

Эксперт отметил, что впервые за все время президент появился на публике в таком образе. Данный образ главы государства выбран не случайно и несет в себе особый смысл.

По мнению Стаса, этот поступок президента выражает «конкретный сигнал». Однако направлен он не на зарубежных партнеров, а на российское общество.

«По сути, Путин сказал одно: „Не переживайте, Минские соглашения не повторятся“», — заявил блогер в эфире радио Sputnik.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вечером 13 марта глава государства может провести международные телефонные переговоры.