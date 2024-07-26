Песков о готовности Киева к переговорам: есть непонятные сигналы

В Кремле сомневаются в реальности готовности Украины к переговорам

В Кремле сомневаются в реальности готовности Украины к переговорам о прекращении конфликта с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

«Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — сказал представитель Кремля газете «Известия».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет обсудить с Москвой вопрос о завершении конфликта.

Владимир Зеленский также указывал на возможность ведения мирных переговоров с российской стороной.