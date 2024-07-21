Зеленский снова допустил возможность мирных переговоров с Путиным

Украинский президент в очередной раз допустил мирные переговоры с российской стороной, даже если это будет лично президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

«Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все в России решает», — сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу «Би-би-си», говоря о подготовке второго мирного саммита.

Он подчеркнул, что Украина допускает диалог с представителями России в присутствии западных партнеров Киева. При этом не имеет значения, будет это лично Путин или другие представители РФ.

Зеленский добавил, что при этом Киев будет готов к диалогу с Москвой лишь в том случае, если к следующему саммиту по Украине «будет готов план и если Россия будет готова проговаривать этот план».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не будет участвовать в новых конференциях по Украине. Дипломат подчеркнул, что Киев пытается «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в Швейцарии.