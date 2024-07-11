В России выступили против саммита по «формуле Зеленского»
Москва отказалась участвовать в новых конференциях по Украине
Москва не будет участвовать в новых конференциях по Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин агентству РИА Новости.
По словам дипломата, Киев намерен «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в Швейцарии.
Он подчеркнул, что в России видят «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной „формулы Зеленского“.
«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных „саммитах“ участвовать не собираемся», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что площадкой для еще одного саммита по Украине с участием России может стать Саудовская Аравия.