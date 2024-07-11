В Турции назвали предполагаемое место второй конференции по Украине

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Вторую конференцию по украинскому конфликту могут провести в Саудовской Аравии

Вторую конференцию по украинскому конфликту могут провести в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Турции.

«Саудовская Аравия — один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту», — указал источник российского агентства в Анкаре.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что переговоры об окончании конфликта на Украине начнутся в 2024 году.

Орбан отметил, что это инициатива России и Китая.