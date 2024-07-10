Путин и Си согласовали дату начала мирных переговоров, об этом знают в ЕС

El País: Орбан сообщил ЕС, что переговоры о мире на Украине начнутся в 2024 г

Испанская газета El País рассказала о двух докладах, которые, как утверждается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал в Евросоюз после визитов в Россию, Китай и на Украину, сообщает «Царьград» .

Из них следует, что венгерский лидер уверен в начале мирных переговоров между Москвой и Киевом до конца 2024 года.

По мнению Орбана, власти России и Украины должны начать переговоры грядущей осенью или зимой, но точно до конца 2024 года. В докладах венгерского лидера утверждается, что на таких датах также настаивают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

El País отмечает, что Орбан призвал лидеров Европейского союза всячески способствовать началу мирных переговоров между Россией и Украиной.