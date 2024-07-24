Глава МИД Украины заявил о готовности вести переговоры с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Кремлем, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что переговоры должны быть направлены на достижение справедливого и прочного мира.

По его словам, украинская стороны хорошо ценит стремление Китая к урегулированию международных отношений.

При этом источник РИА Новости в Москве отметил, что если бы Киев действительно хотел вести переговоры с Россией, то отменил бы указ о самозапрете их проведения.

Ранее украинский президент в очередной раз допустил мирные переговоры с российской стороной, даже если это будет лично президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Украина допускает диалог с представителями России в присутствии западных партнеров Киева.