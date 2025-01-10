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Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление литовского президента Гитанаса Науседы о притязаниях Вильнюса на Калининградскую область, сообщает РИА Новости .

Ранее литовский лидер назвал Калининградскую область частью так называемой Малой Литвы, чью историю необходимо сохранить. По его словам, Караляучюс якобы никогда не станет Калининградом.

«Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством», — сказал Песков.

Благодаря заявлениям Науседы выяснилось, что Вильнюс имеет территориальные притязания по отношению к России, заключил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Литвы Гитанаса Науседу за его высказывания по поводу Калининграда.