«Картонная дурилка»: Захарова раскритиковала слова Науседы о Калининграде

В своем Telegram-канале она назвала его «картонной дурилкой», отметив, что у политика есть склонность к фантазированию на исторические темы. Захарова призвала литовцев внимательнее изучать свою историю и сосредоточиться на вопросах соблюдения прав человека.

«Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий „независимости“ уже почти ничего не осталось», — написала представитель дипведомства.

Также Захарова подчеркнула, что Литва должна заняться своими внутренними делами вместо того, чтобы отвлекаться на критику соседей. Дипломат напомнила, что Сталин сделал столицей Литвы Вильнюс, а не Вильно. А те «подарки» Советского Союза, которые литовцы припоминают России до сих пор, страна может вернуть обратно, если Науседу так волнует историческая подоплека.