Репик назвал повышение налога на прибыль для всех катастрофой

Очередное увеличение ставки налога на прибыль на 1-2% приведет к катастрофическим последствиям и разрушит инвестиционный цикл в стране. Об этом заявил в интервью РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Он подчеркнул, что порядка 50% процентов капиталовложений отечественные предприятия финансируют напрямую из собственной чистой прибыли. Любое фискальное утяжеление напрямую подрывает инвестиционные возможности бизнеса.

Ставка налога на прибыль уже была скорректирована правительством с 20 до 25% с 1 января 2025 года. На фоне бюджетных проектировок на 2027–2029 годы и инициативы ввести фискальный сбор на сверхдоходы в секторе горной металлургии крупные игроки рынка допускали всеобщее временное повышение ставки налога на прибыль на 0,5–1%. Однако Репик считает этот путь ошибочным без внедрения компенсационных механизмов.

Глава «Деловой России» убежден, что при возможном росте ставки ключевым условием должно стать разделение налогоплательщиков на тех, кто вкладывает средства в развитие, и тех, кто распределяет пассивную прибыль. По его словам, номинальную планку допустимо поднять хоть до 30–35%, если предоставить инвесторам возможность снижать фискальную нагрузку на 25% через механизм реинвестирования.

В качестве практического решения Репик предложил запустить механизм отложенного налогового вычета на основе специального сертификата. Вложившее средства предприятие по истечении пяти лет сможет претендовать на возврат до 50% объема инвестиций исключительно за счет дополнительных поступлений от новой налоговой базы созданного производства.

Президент РФ Владимир Путин 15 октября на площадке форума «Деловой России» уже поручил кабинету министров детально изучить и проработать этот финансовый инструмент.

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