В Подмосковье открылся третий день суперфинала конкурса «Лидеры России. Команда»

В Мастерской управления «Сенеж» открылся третий день суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России. Команда». День начался с ароматного кофе и боевого настроя. Впереди — еще один незабываемый день и подведение итогов.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин задал тон всего дня. Он отметил, что такие встречи — это точка сборки, где честно подводятся итоги прошедшего периода и с вдохновением намечаются планы на будущее.

Программа развернулась сразу в трех лекториях, и каждый нашел для себя что-то важное. В Большом шатре прошла встреча с Алексеем Зубрицким — космонавтом отряда космонавтов Роскосмоса, Героем Российской Федерации. Его рассказ о лидерстве и о том, как сохранять самообладание в самых экстремальных условиях, захватил внимание и заставил многих задуматься о собственном пути.

В это же время состоялась встреча с участниками программы «Время Героев»: Владиславом Головиным — депутатом Государственной Думы РФ, председателем Комитета Государственной Думы по молодежной политике, Героем Российской Федерации, участником программы «Время Героев», и Эдуардом Шоновым — кавалером двух орденов Мужества, и участником программы. Их истории звучали искренне и сильно, вызывая гордость и желание действовать.

Ярким акцентом дня стала лекция «Культурный код Лидеров России», которую провел Юрий Лешков — лектор, эксперт, модератор федеральных и региональных программ. Разговор о ценностях, традициях и ориентирах, формирующих современных лидеров страны, получился живым и глубоким — было видно, что тема откликается каждому.

Но главное — впереди. Подведение итогов остается главным событием третьего дня. Участники признаются: такие мероприятия — это не просто теплые встречи с единомышленниками и друзьями, а настоящая постановка задач на новый период, шанс встроиться в проекты и принести максимум пользы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.