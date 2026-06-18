Оторвало фалангу: воспитатель прищемил ребенку палец в детсаду под Саратовом

Мать обвинила сотрудницу детского сада в Саратовской области в том, что та прищемила палец ее ребенку и не оказала первую помощь. СК начал проверку, сообщает «112» .

По словам матери пострадавшего, сотрудница детсада прищемила мальчику палец деревянной дверью. У ребенка оторвало фалангу, однако воспитатели не спешили ему помогать и не сразу вызвали скорую помощь.

В итоге малыша все-таки доставили в больницу с открытым переломом третьей фаланги. Ему понадобилась операция.

Мать ребенка утверждает, что сотрудники детсада халатно относятся к своим обязанностям, не смотрят за детьми и даже угрожают им: если кто-то не хочет спать днем, ему говорят, что вызовут полицию. Также женщина заявила, что заведующая учреждением не раз оскорбляла ее сына, называла его «больным», хотя никаких отклонений у малыша нет.

СК заинтересовался этим случаем. Правоохранители проводят проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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