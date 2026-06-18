Овчинский: 140 семей переехали в новостройку по реновации на ул Демьяна Бедного

В рамках городской программы реновации в столичном районе Хорошево-Мневники продолжается заселение современного жилого комплекса. Новоселье в доме № 22А на улице Демьяна Бедного уже отпраздновали 140 семей, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Первые этажи новостроек отведены под социально-бытовые нужды. Так, здесь откроются аптеки, магазины, пункты выдачи заказов, кафе и прочие предприятия сферы услуг. В освободившихся помещениях на первых этажах временно открылись центры информирования. Здесь новоселы могут получить помощь с оформлением всех бумаг на равноценную квартиру.

По словам Овчинского, комплекс рассчитан на 246 квартир с готовой улучшенной отделкой.

«Общая жилая площадь превышает 12 тыс. кв. м. Новоселье в нем отпраздновали уже 140 семей. Для удобства жильцов в холлах установлены лифты, предусмотрены помещения под колясочные и комнаты для консьержей. На придомовой территории есть зоны отдыха, спортивные и детские площадки, покрытые безопасной резиновой крошкой», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что ЖК расположен в оживленном районе с развитой инфраструктурой: в шаговой близости — метро «Народное Ополчение», поликлиника, корпус школы им. А. С. Пушкина, а также прогулочные зоны, включая сквер «Колобок» и природный ландшафт «Октябрьского радиополя».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что реновация учитывает интересы всех горожан: в новых домах создаются условия для маломобильных групп населения, включая пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Программа реновации действует в столице с лета 2017 года и затрагивает порядка 1 млн горожан. Все детали о ходе переселения и характеристиках домов опубликованы на портале mos.ru.

Москва входит в число регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. Активное возведение новых кварталов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.