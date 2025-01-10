Президент Литвы Науседа высказал притязания на Калининградскую область
Науседа назвал Калининград «Караляучюсом»
Президент Литвы Гинатас Науседа назвал Калининград Караляучюсом — частью так называемой Малой Литвы, сообщает РИА Новости.
Науседа в соцсети назвал Калининградскую область частью так называемой Малой Литвы, чью историю необходимо сохранить.
«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — заявил политик.
Ранее в МИД России заявили о начале досудебного разбирательства, касающегося дискриминации русского населения в республиках Прибалтики.