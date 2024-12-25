РФ заявила досудебные претензии Прибалтике из-за дискриминации русских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страна заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за антирусской дискриминации населения в их территориях, сообщает РИА Новости .

«Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников», — подчеркнула Захарова.

Она уточнила, что в прибалтийских странах занимаются грубым попранием прав русских вопреки международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая была принята в 1965 году.

Ранее семья из Латвии перебралась в РФ из-за дискриминации русских. Сначала семью лишили льгот, положенных многодетным, а потом власти сказали, что планируют лишить их родительских прав.