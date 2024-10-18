Семья из Латвии перебралась в Россию из-за дискриминации русских

сегодня в 05:28

Многодетная русская семья сбежала из Латвии в Смоленскую область России

Бежавшая из Латвии в Белоруссию русскоговорящая семья с десятью детьми планирует переехать в Смоленскую область России, пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал ОНТ.

Семья Морозовых жила в Риге, но из столицы Латвии пришлось уехать из-за «дискриминации русскоязычного населения».

Сначала семью лишили льгот, которые положены многодетным, а потом власти прибалтийской республики сообщили о планах лишить родительских прав.

Морозовы сумели перебраться в Белоруссию, но позже намерены обосноваться под Смоленском, где жили их предки, сказано в публикации.

Отмечается, что семье помогли в Российском фонде поддержки и помощи.

Ранее житель Латвии вместе с дочерью переплыл реку и попросил в России политического убежища.