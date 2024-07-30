Появилось видео побега блогера с дочерью из Латвии в РФ на доске для серфинга
Политический беженец из Латвии пересек границу с РФ на сапе вместе с дочерью
Фото - © RT
Житель Латвии Станислав Букайнс пересек российскую границу вместе со своей дочерью. Он сделал это на надувной доске для серфинга (сапе), пишет RT.
По данным источника, Букайнс опасался уголовного преследования на родине по подозрению в шпионаже из-за его предыдущей поездки в Россию. В связи с этим мужчина решил бежать в Российскую Федерацию и попросить там политическое убежище.
Сам Букайнс был блогером и публиковал политический контент.
RT показало видеозапись, на которой зафиксирован момент, когда семья Букайнсов достигла территории Псковской области. С латвийцем также поговорила депутат Госдумы Мария Бутина в рамках проекта «Своих не бросаем».