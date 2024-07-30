Появилось видео побега блогера с дочерью из Латвии в РФ на доске для серфинга

Политический беженец из Латвии пересек границу с РФ на сапе вместе с дочерью

Житель Латвии Станислав Букайнс пересек российскую границу вместе со своей дочерью. Он сделал это на надувной доске для серфинга (сапе), пишет RT .

По данным источника, Букайнс опасался уголовного преследования на родине по подозрению в шпионаже из-за его предыдущей поездки в Россию. В связи с этим мужчина решил бежать в Российскую Федерацию и попросить там политическое убежище.

Сам Букайнс был блогером и публиковал политический контент.

RT показало видеозапись, на которой зафиксирован момент, когда семья Букайнсов достигла территории Псковской области. С латвийцем также поговорила депутат Госдумы Мария Бутина в рамках проекта «Своих не бросаем».