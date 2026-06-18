В Щелковском округе завершили 70% капремонта школы №24

Капитальный ремонт четвертого корпуса школы №24 имени С.А. Красовского в поселке Монино Щелковского округа выполнен более чем на 71%. Работы ведутся по госпрограмме за счет регионального бюджета, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Четвертый корпус школы расположен на улице Баранова, строение 1а. В настоящее время на площадке задействованы 65 рабочих и четыре единицы спецтехники. Строители завершают кровельные работы, выполняют фасадные и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и приступили к благоустройству прилегающей территории.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

В здании общей площадью около 4,3 тыс. кв. м обновят кровлю и фасад, отремонтируют внутренние помещения и входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, для школы закупят новую мебель и оборудование, а территорию вокруг корпуса благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.