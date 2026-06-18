Заказавший пиццу «для Гитлера» получил пять суток ареста в Нижнем Тагиле

18-летний студент, который заказал пиццу на имя Адольфа Гитлера, получил пять суток ареста в Нижнем Тагиле, сообщает «112» .

Ранее в торговом центре в Нижнем Тагиле один из местных жителей пришел перекусить в кафе и оформил заказ на имя «Адольф Гитлер». Им заинтересовались силовики.

Во время разбирательства по этому делу специалисты узнали, что ранее молодой человек еще размещал в открытом чате фотографию с нацистской символикой, которая была изображена на парте.

На заседании студент признал вину и заявил, что раскаивается. Но суд посчитал, что штраф в этом случае не достигнет цели наказания, и отправил молодого человека под административный арест на пять суток.

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