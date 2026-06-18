Проекты из Подмосковья получили гранты президента России

Три представителя Подмосковья стали победителями конкурса на получение грантов президента России в области культуры и искусства по итогам 2025 года. Соответствующее распоряжение вступило в силу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гранты присуждены деятелям искусства, науки и образования из разных регионов страны. Среди поддержанных инициатив — постановки спектаклей, издание книг, создание мультимедийных проектов, проведение конференций и выставок, а также проекты по сохранению народных традиций и памяти о Великой Отечественной войне.

В числе получателей из Московской области — историк, кандидат исторических наук Мария Крючкова из муниципального округа Истра. Она представила проект научно-исследовательской монографии «Екатерина II: история моего времени». Журналист Анна Потапова из Балашихи получила поддержку на создание короткометражного фильма «Военный балет».

Также грант присужден заместителю директора по научной работе государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе Владимиру Сизову. Он реализует научно-исследовательский проект «Архитектурно-историческое наследие Бориса Годунова. Большие Вяземы – Захарово».

Конкурс на получение грантов с 1997 года ежегодно проводит министерство культуры Российской Федерации. Он направлен на поддержку общественно значимых проектов, способствующих сохранению культурного наследия и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Подать заявки могут граждане России, работающие в сфере культуры, искусства и образования, как индивидуально, так и в составе творческих и научных коллективов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.