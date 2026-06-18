В Подмосковье за неделю выявили более 700 нарушений парковки во дворах

С начала июня в Подмосковье к административной ответственности привлекли более 709 автовладельцев за неправильную парковку во дворах. Общая сумма штрафов превысила 1,85 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Больше всего нарушений зафиксировали в Ленинском округе — 163 случая. В Мытищах выявили 89 фактов неправильной парковки, в Одинцове — 83, в Балашихе — 72, в Люберцах — 45.

Нарушения фиксируют в том числе с помощью приложения «Народный инспектор». Жители могут направить обращение через портал «Добродел», записав короткое видео с указанием зоны парковки и государственного номера автомобиля.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение „Народный инспектор“. Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — ранее сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Размер штрафов зависит от статуса нарушителя. Для физических лиц он составляет от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.