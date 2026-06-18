Минсодержания усилило контроль дворов Подмосковья в жару

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в праздничные и выходные дни усилило проверки дворов и общественных пространств из-за аномальной жары. Заместители министра выехали в округа «красной зоны» по обращениям жителей, чтобы проконтролировать работу коммунальных служб, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

В условиях повышенных температур и роста нагрузки на инфраструктуру особое внимание уделили нормативному содержанию территорий. Проверки прошли в городских округах, где зафиксировано наибольшее число жалоб. Цель — обеспечить своевременный вывоз отходов и надлежащее санитарное состояние дворов.

«Праздники и жара — это период пиковых нагрузок на коммунальные службы. Жители отдыхают, объемы отходов растут, а высокие температуры требуют от нас молниеносной реакции. Любые сбои в работе регоператоров и управляющих организаций должны устраняться незамедлительно. Именно поэтому наши замминистра лично на местах проконтролировали ситуацию там, где фиксируется наибольший поток жалоб», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В центре внимания оказались контейнерные площадки, где в жару недопустим несвоевременный вывоз отходов и навалы крупногабаритного мусора. Также проверили состояние дворов и общественных пространств: качество уборки, промывку дорожного покрытия, полив газонов и содержание детских площадок. По итогам объездов ответственным лицам поручили устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки. Контроль ведется в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.