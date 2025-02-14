Песков: Кремлю пока нечего сообщить по урегулированию украинского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Кремлю нечего рассказать об урегулировании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить», — заявил Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для установления контактов нужно время. О продвижениях в этом вопросе сообщат своевременно.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины. По его словам, они встретятся 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом советник украинского президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Украина не планирует вести переговоры с представителями России в Мюнхене.