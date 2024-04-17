Парламент Грузии одобрил в первом чтении скандальный закон об иноагентах

В Грузии одобрили в первом чтении закон об иноагентах, спровоцировавший протесты

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах, который спровоцировал массовые протесты в Тбилиси, сообщает ТАСС .

Голосование проходило в прямом эфире. Происходящее транслировал официальный канал парламента страны. Все 83 депутата проголосовали единогласно. При этом голосование проводилось без участия оппозиции.

В городах страны проходят массовые протесты против данного закона. Силовики разгоняют протестующих.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что за протестами из-за закона об иноагентах в Грузии стоит «опытная и хорошо знакомая голливудская рука». Он подчеркнул, что «протестующие» выступают против «российской идеи» в законе «О прозрачности иностранного влияния», который пытается принять грузинский парламент.

Накануне в парламенте Грузии произошла массовая драка между депутатами из-за законопроекта об иноагентах. Оппозиция выступает против принятия спорного закона. Она утверждает, что так страна отдалиться от Евросоюза.